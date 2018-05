Politie noteert zeven inbraken in één nacht tijd 24 mei 2018

02u30 0 Keerbergen De lokale politie heeft in de nacht van zondag op maandag maar liefst zeven inbraken vastgesteld. Op vier verschillende locaties in de Mosvennedreef probeerden dieven in te breken.

"Op twee plaatsen werd effectief ingebroken. Een keer in de woning door een gaatje te boren in een raam en een keer in een tuinhuis door het forceren van de tuinhuisdeur. Er werd respectievelijk geld en een fiets gestolen. Op de twee andere plaatsen bleef het bij een poging. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om dezelfde daders", vertelt politiecommissaris Paul Belmans.





Ook op de Oude Putsebaan werd ingebroken nadat het vliegenraam van de keuken verwijderd werd. Daar werden twee handtassen gestolen. Een daarvan werd in de tuin teruggevonden. Uit beide handtassen was het geld weggenomen. Aan de Rozenweg werd er dan weer ingebroken door een gaatje te boren in een raam ter hoogte van de raamkruk aan de achterzijde van de woning. De keuken en de living werden doorzocht. Er werd een gsm en wat cash geld gestolen. Op de Schrieksebaan werd op dezelfde manier een raam geforceerd. Hier werd geld uit een handtas gestolen. Op het einde van vorig week werden er ook al heel wat inbraken vastgesteld in Haacht en Wespelaar. In de Stationsstraat, de Mercatorlaan, de Werchtersesteenweg, de Breughelwijk, de Wilde Heide en op Scharent werden inbraken vastgesteld. Ook in de Papestraat in Keerbergen waren de dieven op ronde. De daders maakten toen vooral elektronica en geld buit. Of er een link is tussen de diefstallen en Haacht en die in Keerbergen, is vooralsnog onduidelijk.





De lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) onderzoekt de feiten. (ADPW)