Politie kan winkeldieven klissen 16 april 2018

Drie Marokkaanse winkeldieven werden donderdag omstreeks 17 uur op heterdaad betrapt tijdens een winkeldiefstal in ZEB, in de Lindenstraat in Keerbergen. Het drietal slaagde erin om te vluchten, maar werd door politiezone BRT opgemerkt in Tremelo. Verschillende politieploegen konden de winkeldieven na een kilometerslange achtervolging uiteindelijk klemrijden op de Aarschotsesteenweg in Betekom. Toen ze het voertuig, een Seat Leon, controleerden, stelden ze vast dat de wagen ook nog eens vol met inbraakmateriaal lag. De drie twintigers uit de buurt van Luik zullen zich binnen twee maanden moeten verantwoorden voor de strafrechtbank. Ze zouden ook nog diefstallen gepleegd hebben in Kampenhout en Tielt-Winge. (SPK/ADPW)