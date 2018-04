Politie int 23.000 euro verkeersbelastingen 10 april 2018

02u46 0

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft tijdens haar maandelijkse verkeersactie controles uitgevoerd langs de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, controleerde op onbetaalde verkeersbelasting en de politie verleende bijstand en controleerde de voertuigen op eventuele andere verkeersinbreuken. Vierentwintig bestuurders hadden hun verkeersbelasting niet betaald.





"Zij moesten het openstaande bedrag onmiddellijk betalen en kregen een proces-verbaal. In totaal werd er een bedrag van bijna 23.000 euro geïnd. Er werd ook een voertuig getakeld. De actie van het team verkeer kaderde binnen het zonaal veiligheidsplan. Er werden vijftien pv's opgesteld voor bestuurders die geen gordel droegen en zeventien pv's voor inbreuken inzake het gebruik van gsm achter het stuur. Vijf bestuurders werden geverbaliseerd wegens het negeren van het inhaalverbod. Eén bestuurder kreeg een pv omdat hij op het fietspad rechts inhaalde. Verder bleek dat één voertuig niet meer geldig gekeurd was en werden er vier bestuurders bekeurd omdat zij niet in het bezit waren van de vereiste documenten", vertelt korpschef Wim D'haese. (ADPW)