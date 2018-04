Politie ijvert voor protocol om overlast aan te pakken 25 april 2018

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) zal nog voor het einde van het schooljaar samen met de gemeentebesturen van Keerbergen en Haacht en een aantal scholen en het CLB een protocol ondertekenen waarin ze zullen samenwerken aan bepaalde overlastfenomenen. Het gaat onder meer over pesten op het internet, spijbelgedrag en leerlingen die in een directe schoolomgeving drugs aangeboden krijgen. Deze problemen zullen zowel preventief als repressief worden aangepakt. Door dit protocol af te sluiten, zullen alle partijen telkens op de hoogte gebracht worden. De betrokken scholen zijn Sint-Angela en Don Bosco uit Haacht en SMIKS, KTA en Atheneum uit Keerbergen. Mogelijks wordt in een latere fase ook De Lijn in het overleg betrokken. (ADPW)