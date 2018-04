Polite vat dief dankzij alerte buurtbewoner 27 april 2018

02u27 0 Keerbergen Lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft een dader van een diefstal uit een voertuig weten op te pakken in Keerbergen.

"De verdachte werd opgemerkt door een bewoner van de Busselweg op het ogenblik dat die in het voertuig zat. De politie werd verwittigd maar bij aankomst was de jongeman reeds verdwenen. Aan de hand van de persoonsbeschrijving werd door de politieploeg een opsporing gestart en enige tijd later werd de verdachte aangetroffen per fiets en gearresteerd. Het betrof een vreemdeling van Marrokkaanse origine die illegaal in het land was. Later bleek dat hij ook nog in een ander voertuig op zoek was geweest naar (vermoedelijk) geld of kostbaarheden", geeft politiewoordvoerder Paul Belmans mee. De fiets waar hij op werd aangetroffen was gestolen. (ADPW)