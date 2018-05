Peuter- en Kleuterspeelnamiddag 15 mei 2018

De Dienst Onthaalouders van het OCMW van Keerbergen houdt op zaterdag 26 mei ter gelegenheid van de 'Week van de opvoeding' een 'Peuter- en kleuterspeelnamiddag'. Van 14 tot 17 uur zijn alle kinderen tot 7 jaar en hun ouders welkom in het Gemeentelijk Park ('t Kasteel) aan de Haachtsebaan 85. Met kindergrime, een springkasteel, Kinderboerderij 'Farm on wheels' en een gratis pannenkoek is plezier verzekerd. De deelname is gratis. (SPK)