Personeelslid PZ BHK vrijgesproken voor politielek Kim Aerts

23 januari 2019

17u10 0 Keerbergen Een administratief personeelslid van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) is niet schuldig bevonden aan het lekken van geheime politionele informatie.

De neef van H. was betrokken bij een vechtpartij in Haacht waarop zij de bewuste fiche in de database raadpleegde. De vrouw gaf toe dat “uit nieuwsgierigheid” te hebben gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie werden twee namen van verdachten uit het dossier gelekt, maar de rechter veegde dat argument van tafel. H. zou de verklaringen van de betrokkenen hebben ingekeken op 13 maart 2017 terwijl de verhoren, waarin de bewuste namen ter sprake kwamen, enkele dagen eerder werden afgenomen. “Het is vereist dat de informatie welke valt onder het beroepsgeheim mondeling of schriftelijk werd bekendgemaakt. Dit is echter niet bewezen”, vulde de rechter het vonnis nog aan. De vrouw werkt al meer dan 22 jaar bij de politie. Volgens haar advocaat zou ze ingestort zijn na de vermeende feiten. Na het voorval werd bij het korps de login voor de politionele database van het administratief personeel ingetrokken.