Pak activiteiten op Buitenspeeldag 11 april 2018

De gemeente Keerbergen neemt ook dit jaar opnieuw deel aan de 'Buitenspeeldag'. Op woensdagnamiddag 18 april worden er tussen 13 en 17 uur in heel Vlaanderen sport- en spelactiviteiten gehouden voor kinderen uit de lagere school.





In Keerbergen vindt de Buitenspeeldag aan de gemeentelijke sporthal langs de Putsebaan plaats. Men kan er met gocarts racen, een klimmuur beklimmen, een hindernissenparcours doorlopen en leren skateboarden. De durvers trekken naar het Speelbos voor een survivalparcours met klimnet en touwenparcours, een Death ride, slackline en speleotunnel.





Een deelname aan de Buitenspeeldag kost 3 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via jeugddienst@keerbergen.be en de balie van GC Den Bussel. (SPK)