Paaseieren-zoektocht 21 maart 2018

De Jeugddienst van de gemeente Keerbergen houdt op zaterdag 31 maart haar jaarlijkse paaseierenzoektocht. Keerbergse kinderen tot 12 jaar zijn om 11 uur stipt welkom in het Speelbos om er de door de paashazen uitgestrooide eitjes te zoeken.





Voor wie het gouden ei vindt, is er een extra attentie. Het Speelbos is gelegen op het einde van de Spechtweg en te bereiken via de Haachtsebaan (afslaan ter hoogte van Gemeentelijke loods). Deelname is gratis. (SPK)