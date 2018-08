Oudste Keerbergenaar net voor 105de verjaardag overleden 07 augustus 2018

In Keerbergen is eind vorige week de oudste inwoner van de gemeente overleden. Suzanne Van Bever overleed drie dagen voor haar 105 de verjaardag. De vrouw werd op 6 augustus 1913 in Mechelen geboren en woonde daar ook veruit het grootste deel van haar leven langs de Leuvensesteenweg. De laatste negen jaren van haar leven verbleef ze in de Seniorenresidentie Keerbergen, waar ze vrijdag ook overleed. Suzanne zegde altijd content te zijn en zeer veel te lachen, haar geheim om vlot over de honderd jaar te gaan. Haar uitvaart vindt, volledig volgens haar wens, in beperkte kring plaats. (SPK)