Optredens en feestplezier op 37ste Molenfeesten 25 juli 2018

02u30 0 Keerbergen In Keerbergen vinden tijdens het weekend van 28 en 29 juni naar jaarlijkse gewoonte de 'Molenfeesten' plaats. Ook editie 37 van het Keerbergse dorpsfeest rond de Heimolen staat garant voor een pak optredens, animatie, én natuurlijk ook de vele eet- en drankstanden van de lokale verenigingen.

De Molenfeesten is een echt tweedaags familie-evenement. De KWB geeft de start op zaterdag met vanaf 15 uur een fietstocht. Voor de kinderen is er die dag vanaf 16 uur heel wat kinderanimatie en een kinderrommelmarkt. 's Avonds trakteert het gemeentebestuur naar goede gewoonte op enkele optredens. Op het podium bijt Secret Faith - met Keerbergse roots - om 18 uur op dag één de spits af. Later op de avond zorgen Bar Clochard en Cookies and Cream met hun meezing- en dansbare covers voor ambiance. DJ Rumsky sluit de zaterdagavond af. Op zondagnamiddag vangen de talrijke kinderactiviteiten aan om 14 uur. Na de demo's en optredens van Dans 55+, Gympies, Vendeliersgroep Pirrewit en Fanfare De Eendracht start om 18.30 uur het avondprogramma met Johnny Tightlips & The Snitches. Na coverband Kontrair is het aan De Romeo's om vanaf 22.15 uur Keerbergen op z'n kop te zetten. Met het traditionele vuurwerk worden de Molenfeesten zondag rond 23.30 uur afgesloten.





Meer info vind je op www.keerbergen.be. (SPK)