Opschorting voor verkrachten stiefzus 13 april 2018

Een twintiger uit Keerbergen heeft de gunst van opschorting gekregen voor de verkrachting van zijn stiefzus in 2016. De twee hielden er aanvankelijk een geheime relatie op na toen zij 14 en hij 18 jaar was. Dat ging ook gepaard met seksuele contacten. Toen de moeder lucht kreeg van de 'verboden relatie' volgde er een klacht. De twee waren tussen de lakens gedoken maar terwijl zij enkel wou knuffelen zou hij zijn zinnen op iets anders hebben gezet. Het meisje verklaarde meermaals 'neen' te hebben geroepen. Haar stiefbroer ontkende en in zijn versie zou hij meteen gestopt zijn toen zij niet verder wou. "Er is geen reden om aan te nemen dat zij hem valselijk heeft willen beschuldigen. Hoewel er sprake was van een liefdesrelatie, heeft de beklaagde onvoldoende rekening gehouden met de psychische schade die hij bij haar kon veroorzaken", aldus de rechter. Ze gaf de student, met een blanco strafblad, opschorting van straf. Hij moet wel een schadevergoeding van om en bij de 2.250 euro. (KAR)