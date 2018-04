Opruimcoach helpt u bij grote schoonmaak NA NEDERLAND DOET 'PERSONAL ORGANIZER' OOK HIER INTREDE SVEN PONSAERTS

06 april 2018

02u25 0 Keerbergen De paasvakantie en de nakende lente zijn hét moment voor de 'grote schoonmaak'. Maar wat als het je allemaal wat over je hoofd is gegroeid, en je niets meer terugvindt in de chaos?

Wie kent het niet? Een bomvolle kleerkast, maar 'niks om aan te trekken'. Thuiskomen na alweer een chaotische dag in een woning waar een bom lijkt te zijn ontploft. Of die verdomde sleutels maar niet kunnen vinden, terwijl je écht zeer dringend moet vertrekken. "Een leeg bureau, een geordende kleerkast, een overzichtelijke kalender, een leesbaar boekenrek,... Rust in het hoofd begint bij rust en orde in een omgeving waar alles een plaats heeft", zegt de Keerbergse Gwendoline Van Balberghe (45), sinds kort gediplomeerd 'personal & professional organizer'. "In Nederland, waar het beroep ondertussen al erg is ingeburgerd, staat het beter bekend als 'opruimcoach' of 'huishoudcoach'. In Vlaanderen is het 'organizen' sinds kort echter eveneens aan een duidelijke opmars bezig. Een 'personal organizer' begeleidt mensen vooral om structuur en overzicht in hun leven te krijgen, zodat ze zich meer met de dingen die er voor hen écht toe doen kunnen bezighouden."





Van Balberghe begeleidt en adviseert klanten zowel bij het organiseren van spullen als ruimtes. "Samen zetten we alles eens op een rijtje, en zoeken we een oplossing die geschikt is voor de klant en zijn gezin. Minder stress van te zoeken. Door samen kledij te sorteren krijgen we meteen een duidelijk overzicht over de inhoud van de kledingkast en weten we wat er nog ontbreekt: ideaal om efficiënt te gaan shoppen. Een drukke, onoverzichtelijke agenda? Met enkele kleine tips en een efficiënt agendabeheer loopt het huishouden weer op wieltjes. Een chaotische administratie of ongestructureerde PC-schijf? Samen zoeken we een systeem waar jij je weg in vindt. Het doel is steeds om op een speelse een vooral aangename manier alles netjes op orde te krijgen." Gwendoline geeft onder meer ook advies bij aankoop van opbergspullen en voor het aantrekkelijk maken van de woning voor potentiële kopers/huurders.





Wat doen bij overlijden?

Ook voor wie zijn weg nog zoekt in een nieuwe gezinssituatie biedt de 'organizer' hulp. "Een nieuwe start met de liefde van je leven én een nieuw samengesteld gezin zijn niet altijd evident. Zeker niet als beide partners kinderen hebben, met ieder hun eigen opvoeding, ex-partners waar rekening mee dient gehouden en dubbel zoveel grootouders. Anderen zien het bos door de bomen misschien niet meer door een onverwachte gebeurtenis zoals een overlijden, scheiding, burn-out of ontslag. Wat bijvoorbeeld te doen met de spullen van een dierbare die men onlangs is verloren? Ik weet wel raad."





Een kennismakingsgesprek met plan van aanpak kost 55 euro. Gwendoline contacteren kan via gwendoline@netjesoporde.be.