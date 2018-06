Opendeur Cado 'De Pastorie' 09 juni 2018

02u33 0

Cado 'De Pastorie' uit Keerbergen houdt op zondag 10 juni een opendeur. Iedereen kan die dag van 14 tot 16 uur bij een hapje en drankje kennis maken met de dagopvang voor ouderen van het OCMW. Cado is vaak een tussenschakel tussen de thuiszorg en het woonzorgcentrum, en ondersteunt daarnaast ook de mantelzorger. De Cado staat borg voor een warme huiselijkheid. Begeleidsters bieden aangepaste dagzorg aan maximaal 10 mensen tegelijk. Er wordt gekookt, geknutseld, gelezen en bingo of een gezelschapsspel gespeeld. Ook haarverzorging, pedicure, manicure, en zelfs douchen is er mogelijk. Geïnteresseerde gebruikers kunnen ter plaatse inschrijven voor een gratis proefdag. Cado De Pastorie is gelegen in de voormalige pastorie van Keerbergen langs de Sint-Michielsstraat 18-20. (SPK)