Ontsnapte politiehond valt jogger aan RUBEN VANDERBORGHT (32) MET BIJTWONDEN NAAR ZIEKENHUIS

03 september 2018

02u37 0 Keerbergen Keerbergenaar Ruben Vanderborght (32) is zaterdagavond tijdens het joggen in Putte aangevallen door een politiehond. Het dier, dat een agente als baasje heeft, was ontsnapt. Ruben liep een tiental wonden op. "Politiehond Barry van de zone Mechelen-Willebroek heeft nochtans een goede reputatie", zegt hoofdinspecteur Dirk Van de Sande.

Ruben begon zaterdag iets na 22 uur nietsvermoedend aan zijn avondloop. "In de Heidelaan in Putte-Grasheide - ik was nog niet zo lang aan het joggen - zag ik twee mensen op een hek van een buurtbewoner kloppen. 'Inbrekers', dacht ik. Ik besloot me om te draaien en me uit de voeten te maken. Toen kwam ik oog in oog met een hond te staan. Ik zette het op een lopen, maar wist dat hij me te pakken zou krijgen." Ruben werd door de herdershond gebeten in het hoofd, op een centimeter van zijn rechteroog, in de benen, handen en bil. Op zijn voorhoofd heeft hij ook een wonde, opgelopen bij een val tijdens het vluchten. "Uiteindelijk wist ik de hond bij het nekvel te grijpen en kreeg ik de hulp van een buurman die hem met een koord kon vastbinden. Ik bloedde hevig en mijn kledij zat vol met gaten. Zelfs mijn onderbroek was gescheurd. Mijn horloge en bril ben ik kwijt. Die twee 'inbrekers' bleken buren te zijn, die de eigenares van de ontsnapte hond wilden verwittigen."





Klacht

Ruben laat het hier niet bij. "Morgen (vandaag, red.) trek ik naar de arts voor een verslag over mijn wonden. Daarna zal ik klacht indienen bij de politie. Politie Bodukap zou mij zaterdagavond in het ziekenhuis ondervragen, maar er daagde niemand op. En toen ik mijn verklaring op het commissariaat wou afleggen, bleek dat ik een andere keer moest terugkomen, omdat de ploeg die op zaterdagavond van dienst was niet op het commissariaat aanwezig was. Ondertussen is er wel contact geweest met het baasje van de hond, een politieagente, zo blijkt. Wat er nu met dat dier moet gebeuren? Ik wandel geregeld met mijn zoontje en dochtertje in die straat. Haal die hond er weg. Hij is een gevaar. De buurtbewoners zijn het met me eens."





Bij politiezone Bodukap hebben ze een verklaring waarom Ruben zaterdagavond niet in het ziekenhuis ondervraagd werd. "Tijdens het afhandelen van het feit kwam plots een dringende oproep binnen. De ploeg van dienst kon daardoor geen verklaring opnemen in het ziekenhuis. Het slachtoffer is welkom op het commissariaat voor zijn verklaring of klacht", klinkt het.





Rustig dier

Bij politie Mechelen-Willebroek heeft hond Barry een goede reputatie. "Hij heeft een heel goede opleiding genoten en staat bekend als een rustig dier, zonder enige nervositeit in zijn karakter. We zullen eerst de omstandigheden, die in privésfeer hebben plaatsgevonden, nakijken. We wachten de vaststellingen af", zegt Dirk Van de Sande, hoofdinspecteur bij politie Mechelen-Willebroek. "Onze collega heeft zondagmorgen contact opgenomen met het slachtoffer om te polsen naar zijn medische toestand en bracht haar verzekeraar op de hoogte. Het belangrijkste is dat de man spoedig herstelt."