Onthaalouders OCMW houden speelnamiddag 01 juni 2018

02u57 0

De Dienst Onthaalouders van het OCMW van Keerbergen hield voor de derde maal een peuter- en kleuterspeelnamiddag. Heel wat kinderen leefden zich een namiddag lang uit op de speeltoestellen en springkastelen in het Kasteelpark. Ook de beestjes van kinderboerderij 'Farm on wheels' hadden veel bekijks. Voor alle aanwezigen was er een gratis pannenkoek. De speelnamiddag kaderde in een reeks activiteiten naar aanleiding van de 'Week van de Opvoeding'. Velen maakten kennis met het vernieuwde gemeentelijke park.





(SPK)