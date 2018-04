OCMW zoekt dringend onthaalouders 04 april 2018

Het OCMW van Keerbergen is dringend op zoek naar extra onthaalouders. Heb je een groot hart voor jonge kinderen, wil je hen begeleiden om hun eerste stapjes in de wereld te zetten, en werk je bovendien graag van thuis uit? Dan is een job als onthaalhouder misschien wel iets voor jou. Meer info via onthaalouders@ocmw.keerbergen.be, 015/50.91.86 of www.ikwordonthaalouder.be.





(SPK)