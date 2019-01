Nieuwe woonwijk met 76 huizen tegen 2020 KAR

23 januari 2019

17u38 0 Keerbergen Keerbergen is in 2020 een nieuwe woonwijk rijker. Op de site aan de Bakestraat verrijzen tegen dan 45 privé-woningen en nog eens 31 sociale huizen. Er wordt ook 1 hectare groene long beloofd.

Het 4,5 hectare grote project werd ‘De Zandjan’ gedoopt - genoemd naar de typische figuur uit Keerbergen die symbool staat voor een hard en eenvoudig Kempens bestaan met de handel in zand. De site - die vroeger vervuild was - werd intussen gesaneerd en behoort daardoor tot de gezondste grond van de gemeente. Bovendien wordt zeker een vierde van de nieuwe wijk groene ruimte. De prijzen van de gronden in het project beginnen bij 95.000 euro. “Gezien de voorziene bevolkingsgroei en het tekort aan sociale woningen dat Keerbergen kent, is dit project meer dan welkom. We hopen op die manier veel jonge gezinnen te mogen verwelkomen in onze gemeente. Daarnaast kunnen we dankzij dergelijke projecten inspelen op het aanbieden van nieuwe types van huisvesting in onze gemeente”, zegt Marc Vangrunderbeeck, schepen van Ruimtelijke Ordening. Daarnaast omvat het project ook voorzieningen zoals wadi’s. Dat zijn buffersystemen die tijdelijk gevuld worden met regenwater om op die manier mogelijke overstromingen tegen te gaan. In het najaar starten de bouwwerken voor de eerste woningen van project ‘De Zandjan’. De eerste bewoners zullen er tegen de zomer van 2020 kunnen intrekken. De verhuur van de sociale woningen wordt beheerd door het SWAL (Sociaal Wonen arrondissement Leuven).