Nieuwe straten krijgen naam oud-burgemeesters 02 maart 2018

De voormalige Keerbergse burgemeesters Jules Ceulemans en Marcel Schroos krijgen een eigen straatnaam. In de nieuwe verkaveling tussen de Bakestraat, Putsebaan en Vogelzang zullen twee recent aangelegde straten naar de betreurde voormalige burgervaders worden genoemd: de Jules Ceulemans en de Marcel Schroosstraat. Daarvoor heeft de gemeenteraad onlangs groen licht gegeven. Jules Ceulemans (1897-1983) was burgemeester van Keerbergen in de periode van 1971 tot 1977. Zijn opvolger Marcel Schroos leidde de aspergegemeente maar liefst vier legislaturen lang: van 1977 tot 2001. Naast de oud-burgemeesters verleenden ook archeologische elementen inspiratie voor de straatnamencommissie. Zo komt er een 'Grooten Ley' en een Oude Waterputstraat heten. De naam Beekveld werd daardoor naar de reservelijst verwezen. (SPK)