Nieuwe straatnamen zijn voormalige burgemeesters 22 juni 2018

De Keerbergse gemeenteraad heeft haar goedkeuring verleend voor vijf nieuwe straatnamen in de nieuwe verkaveling Bakestraat-Putsebaan-Vogelzang.





"Met de 'Jules Ceulemansstraat' en de 'Marcel Schroosstraat' krijgen twee voormalige burgemeesters van katholieke signatuur een eigen straatnaam als erkenning voor wat ze allemaal voor Keerbergen hebben gerealiseerd", zegt schepen van Cultuur Wouter Boncquet (CD&V), die de namen zelf ook voorstelde. In samenspraak met de heemkundige kring De Botermolen en de Cultuurraad kregen de andere straten met 'Grooten Ley' en 'Raamdal' een toponymische insteek, verwijzend naar de ligging van het gebied nabij de Raambeek. In oude teksten over Keerbergen wordt de Grooten Leybeeck immers als naam voor de Raambeek vermeld. De vijfde nieuwe straat kreeg omwille van de recente archeologische vondst de voor de hand liggende naam 'Oude Waterputstraat'. (SPK)