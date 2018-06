Nieuwe speelplaatsoverkapping voor GBS Het Hinkelpad 20 juni 2018

De gemeentelijke basisschool Het Hinkelpad in Keerbergen krijgt een nieuwe en ruimere overdekte speelplaats. Door het toenemend aantal kinderen in de lagere school was de bestaande overkapping te klein geworden. De metalen dakplaten zorgden bovendien voor een slechte akoestiek. "We zullen de speelplaats van een nieuwe overkapping voorzien. Die wordt dubbel zo groot als de huidige en met aangepaste akoestische materialen opgetrokken", zegt Inge Anno, schepen van Onderwijs (N-VA). "Zo krijgen de leerlingen meer plaats om bij slecht weer aangenaam overdekt te spelen.





De kostprijs van de werken wordt op 127.519 euro (incl. BTW) geraamd . (SPK)