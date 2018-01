Nieuw op 't plein 02u27 0 Keerbergen De gemeente Keerbergen nodigt al haar inwoners uit om nu zondag 14 januari tijdens 'Nieuw op 't plein' samen op het nieuwe jaar te klinken.

Tijdens deze gezellige nieuwjaarsmarkt kunnen Keerbergenaars van 11 tot 17 uur op het Gemeenteplein bij tal van verenigingen terecht voor een hapje en een drankje.





Het gemeentebestuur trakteert elke inwoner tussen 11 en 13 uur op twee bonnetjes, in te ruilen bij de deelnemende verenigingen. Er is kinderanimatie en muziek. De aanwezige crossliefhebbers hoeven niks te missen van het BK Veldrijden, want dat is live te volgen op een groot scherm. (SPK)