New Optics heropend als belevingswinkel 12 mei 2018

02u25 0 Keerbergen Optiekwinkel New Optics uit Keerbergen heropende onlangs na maanden van verbouwen als een ware belevingswinkel. "Van het aankopen van een bril een beleving maken, dat was de insteek waarmee we het volledig nieuwe concept hebben benaderd", vertellen de trotse zaakvoerders Patrick Jansen en Patricia Steenackers.

Naast de centrale galerij met zo'n duizend tentoongestelde brillen ook heel wat speciaal ingerichte 'belevingscellen': een Lens Room, Sun Room, Fashion Room, Kids Corner,... "Levensgenieters stappen meteen naar de bar, of ons nieuwe zonneterras om er bij een koffie of drankje te blijven plakken. Het open atelier maakt voor iedereen zichtbaar hoe er hier wordt gewerkt." De speciaalzaak langs de Haachtsebaan in het dorpscentrum kreeg eveneens de wereldwijde primeur voor een 'shop in the shop' van het trendy merk Etnia Barcelona. Met fabrikant Zeiss werkt het voorts aan een 3D-scanner die virtuele brillen op het gelaat kan plaatsen, en de gekozen bril vervolgens ook zal printen. Ook de wereldwijde primeur voor dat toestel zou voor New Optics zijn. Voortaan zal de zaak ook tweewekelijkse lezingen met betrekking tot optiek organiseren. (SPK)