Natuurpunt verhuist rode bosmieren (en nee, dit is geen aprilgrap) Stefan Van de Weyer

01 april 2019

16u55 0 Keerbergen Een nest rode bosmieren aan de Tremelobaan is enkele dagen geleden moeten verhuizen. De beschermde insecten veroorzaakten hinder bij buurtbewoners. Vandaar verhuisde Natuurpunt het nest naar een afgelegen plekje.

Natuurpunt stelde alles in het werk om het nest veilig naar de rand van een bos aan De Kerkebergen te brengen. Een koepelnest van bosmieren bestaat uit duizenden werksters en een koningin. Het is van enorm belang om ook die koningin mee te verhuizen. Die zit diep verscholen in het ondergrondse deel van het nest. De verhuizing bleek dus niet zo eenvoudig.

De Intergemeentelijk Natuur- en Landschapsploeg ( INL) kwam een handje toesteken. De ploeg groef het bestaande nest uit en verzamelde alles in genummerde zakken. Daarna ging het naar de Kerkebergen, waar er al een put was klaar gemaakt. Daar werden de zakken in omgekeerde volgorde leeggemaakt. Het nest op de nieuwe locatie ligt op de zonbeschenen rand van een naaldbos en is een ideale plek voor rode bosmieren. Na de verhuizing krioelden ze weer vrolijk rond.

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen zijn een samenwerkingsverband tussen de 21 deelnemende gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en IGO.