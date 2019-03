Natuurpunt gaat op zoek naar brandstichter(s) die tien are heide in de assen legde Stefan Van de Weyer en Andreas De Prycker

24 maart 2019

09u32 0 Keerbergen Natuurpunt Keerbergen is op zoek naar getuigen die vrijdag in de namiddag mogelijk brandstichters aan het werk zagen in natuurgebied Pommelsven. Ze liggen meer dan waarschijnlijk aan de oorzaak van het afbranden van tien are heide.

“We hebben vrijdag rond 17 uur opgemerkt dat er op natuurgebied Pommelsven naar schatting tien are heide is afgebrand. Daags voordien was alles nog normaal en was hier nog geen sprake van. Heeft iemand toevallig iets verdachts gezien? Meld het dan aan onze voorzitter Guido Baert via het nummer 016533112", klonk het bij Natuurpunt Keerbergen.

Het natuurgebied Pommelsven is gelegen langs de Torteldreef vlakbij het Koninklijk Atheneum van Keerbergen.