Natuurgebied Kruisheide tijdelijk dicht GEMEENTE NEEMT DRASTISCHE ACTIE TEGEN LOSLOPENDE HONDEN SVEN PONSAERTS

29 juni 2018

02u25 0 Keerbergen Het Keerbergse gemeentebestuur heeft natuurgebied Kruisheide gesloten. Niet voor eventueel brandgevaar door de droogte of de processierups, wel voor... loslopende honden. "Omdat een aantal hondenbaasjes hardleers blijft, is een dergelijk 'shockeffect' wel nodig", zegt burgemeester Dominick Vansevenant.

Honden die van hun baasje de vrije loop krijgen op openbaar domein is heel wat gemeentebesturen al lang een doorn in het oog. Dat van Keerbergen is die loslopende honden in haar natuurgebieden nu echter duchtig beu en verbiedt daarom iedereen de toegang tot natuurgebied Kruisheide. "Een paar koppigaards blijft het verbod maar aan zijn laars lappen", legt burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA) uit.





Sociale druk

"De drastische beslissing kwam er na overleg met Natuurpunt, dat onze natuurgebieden beheert, onder andere met schapen. Loslopende honden jagen de dieren echter op. In 2014 moesten al eens twee schapen afgemaakt worden nadat ze door loslopende honden lelijk waren toegetakeld. Die Ouessant-schapen zijn echter zeer belangrijk voor het beheer van het heidegebied. Ze vreten ongewenste begroeiing weg, waarvoor we anders mankracht zouden moeten inzetten. Ook heel wat andere wandelaars vinden die honden trouwens niet leuk. Met dit 'shockeffect' hopen we dat er door de sociale druk toch een mentaliteitswijziging komt bij die paar koppigaards."





Bijten

"Loslopende honden en grazende schapen gaan inderdaad niet samen", beaamt schaapherder Bruno Wallyn. "Twee jaar geleden werd hier nog een schaap gebeten. Het probleem stelt zich trouwens niet alleen in Keerbergen. Onlangs maakte mijn collega in de Bolloheide in Tremelo hetzelfde mee. In een natuurreservaat horen honden ook wettelijk aan de leiband."





GAS-boete

Het heidegebied van vijf hectare blijft nog minstens tot en met zondag 8 juli gesloten. "Gezien de aanhoudende droogte en het bijhorend brandgevaar zal er voor het domein binnenkort vermoedelijk toch Code Rood worden ingesteld, waardoor de toegang sowieso verboden is", weet schepen Frank Van Nuffelen (N-VA). "Bovendien woedt er in de eikenbomen een plaag van processierupsen. Na de eerste week van de zomervakantie zullen we de situatie evalueren. Wie daarna nog betrapt wordt, krijgt onmiddellijk een GAS-boete. Die kan voor hardleerse overtreders zelfs tot 350 euro oplopen."





Losloopweide

De gemeente beseft wel dat er in Keerbergen geen alternatief is voor hondeneigenaars. "We zijn dan ook voorstander van een hondenlosloopweide, maar we hebben nog geen geschikte locatie gevonden. Eigenaars die een mogelijk perceel te huur of te koop hebben, mogen dit de gemeente dan ook altijd melden", besluit Van Nuffelen.