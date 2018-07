N-VA wil onpartijdigheid: gekregen Werchtertickets teruggegeven 03 juli 2018

N-VA Keerbergen gaat al haar gekregen Rock Werchtertickets retour sturen. De partij doet dit om haar onpartijdigheid ten aanzien van de festivalorganisator te bewaren.

"Live Nation verdeelt ook dit jaar weer grote hoeveelheden vrijkaarten onder de politieke mandatarissen van de omliggende gemeenten", vertelt N-VA-bestuurslid Mathias Hauben. "Alle raadsleden ontvangen zowel een dagticket voor Rock Werchter als voor TW Classic. De burgemeester krijgt er nog eens 12 extra. Gezien de prijzen van boven de 100 euro voor een dagticket, is dat best een mooi cadeau. Noem het naïviteit, maar ik denk niet dat Live Nation dit zomaar doet. Deze tickets aannemen maakt het voor een politicus dan ook erg moeilijk om zich nadien nog onafhankelijk over het festival uit te spreken. In het verleden hebben we onze tickets daarom al eens onder de Keerbergse studenten verloot. Maar dit leverde evenveel problemen en meningsverschillen als blijdschap op. Daarom doen we er nu gewoon niks mee. De 19 Rock Werchter- en 7 TW Classictickets die aan onze N-VA-fractie toekomen, worden gewoon aangetekend naar de organisator teruggestuurd." (SPK)