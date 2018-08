Mit Wollebrants viert 100ste verjaardag 23 augustus 2018

In Woonzorgcentrum De Seniorenresidentie in Keerbergen werd de honderdste verjaardag van bewoonster Adriana Wollebrants gevierd. Mit, zoals iedereen de eeuwelinge beter kent, werd op 21 augustus 1918 in Rijmenam (Bonheiden) geboren. De vrouw woonde daar tot vier jaar gelden ook altijd. Al kort na de geboorte van haar zoon verloor Mit haar eerste man. Ze hertrouwde met Frans Huybrechts en kreeg er een stiefzoon bij. Met haar tweede echtgenoot runde ze zo'n 25 jaar lang een eigen bouwonderneming. Mit stond er in voor de administratie. Er kwam ook een kleindochter. Ondertussen is de eeuwelinge al bijna 30 jaar weduwe. Haar respectabele leeftijd verklaart Mit door het feit dat ze altijd goed gegeten, gedronken en gewerkt heeft, én bovenal altijd tevreden is geweest. Nu nog volgt ze alle nieuwsuitzendingen, wielerwedstrijden en Familie op televisie.





(SPK)