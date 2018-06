Marijke is nieuwe voorzitter KVLV 20 juni 2018

02u31 0

KVLV Keerbergen heeft een nieuwe voorzitter. Na meer dan 20 jaar het voorzitterschap te hebben gedragen, gaf Liliane Goyvaerts (59) de fakkel door aan Marijke Van den Broeck.





"Ik ben met erg veel plezier de voorbije 20 jaar voorzitter geweest, maar het is nu tijd om jongere mensen de kans te geven om aan het roer van onze schitterende KVLV-afdeling te staan", zegt Goyvaerts. Van den Broeck, het jongste bestuurslid van de Keerbergse Christelijke vrouwenvereniging, heeft er naar eigen zeggen veel zin in om erin te vliegen.





Goyvaerts, kandidaat-burgemeester voor CD&V Keerbergen, blijft nog wel actief binnen het bestuur om KVLV voort uit te bouwen en te begeleiden naar het 100-jarig bestaan in 2022.











(SPK)