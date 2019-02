Maria Van den Eynde werd exact een eeuw geleden geboren op Maria Lichtmis Stefan Van de Weyer

02 februari 2019

14u03 1 Keerbergen Maria “Mitteke” Van den Eynde werd exact een eeuw geleden in Keerbergen geboren en ze bleef haar gemeente ook een eeuw trouw. Ze werd in de raadszaal op haar gemeentehuis uitgebreid gehuldigd en kreeg vele geschenken, daarbij ook een afdruk van de voorpagina van onze krant van haar geboortedag, 2 februari 1919.

Toen Mitteke exact een eeuw geleden werd geboren was het in Keerbergen tussen min tien en min vier graden, er lag sneeuw maar de zon scheen. Ze zag het levenslicht in een leemhoeve in de Wielewaalweg, die er nog steeds staat. Haar vader Sis en mama Melle kregen buiten haar nog twee dochters, maar die zijn vroeg gestorven. Maria liep tot haar veertien jaar school en daarna werd ze huishoudhulp en conciërge van een Brussels grootgrondbezitter in Keerbergen. Tussendoor verdiende ze een centje bij door per fiets boter, bloem en koffie te verkopen. Ze trouwde in 1946 met Eduard Van Loon, die ze leerde kennen op een bal populaire in Peulis. Samen kregen ze twee zonen en drie kleinkinderen. Ze verblijft nu in residentie De Nootelaer in Keerbergen.

Mitteke liet haar de aandacht wel bevallen en dronk graag een cavatje mee. “Dit is de eerste honderdjarige waarvan ik weet heb die naar hier op een snel tempo komt gestapt. Mitteke laat zien dat tot een vereniging behoren de garantie is op een lang leven”, wist burgemeester Ann Schevenels (Open Vld). Maria zat ondermeer in Okra en behoorde tot het Sint-Michielskoor. Ze gaat nog iedere zondag naar de kerk en legt ook wekelijks een kaartje, ze wint regelmatig nog een spelletje. Ze geniet van een stukje abrikozentaart, een croque monsieur of een cola in De Botermolen aan de Haachtsebaan. Ze had drie tips om honderd jaar te worden. “Eet bij tijd en stond eens goed, je moet veel onder de mensen komen en bijna iedere dag een lepel honing eten”, klonk het enthousiast.

Ze kreeg het gulden boek en een medaille van de gemeente Keerbergen, de gelukwensen van het koninklijke echtpaar en ook nog een voorpagina van Het Laatste Nieuws van 2 februari 1919. Het hoofdartikel van die bladzijde ging over koningin Elisabeth die een kunst- en letterkring inhuldigde, een krant kostte toen overigens tien centiemen. Schepen Bob Saviolo (Open Vld) had deze afdruk kunnen verkrijgen via de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel.