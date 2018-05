Marcel en Nina vieren gouden huwelijk 29 mei 2018

Marcel Ophalvens en Nina Van den Heuvel uit de Sijsjesweg in Keerbergen waren op 25 mei precies 50 jaar getrouwd. Marcel (73) is afkomstig uit het Brusselse Haren en werkte van zijn 42 jaar dienst 35 jaar als bankwerker in het Arsenaal van de Spoorwegen in Muizen. Nina (71) groeide op in Mechelen en werkte ruim 30 jaar als verkoopster in het grootwarenhuis Sarma in Vilvoorde. Er kwamen een zoon en twee kleinkinderen. Marcel en Nina gaan nog graag wandelen. Nina zwemt ook nog, en doet aan Tai Chi.





(SPK)