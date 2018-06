Mantelzorgdag 13 juni 2018

De dienst Sociale Zaken van de gemeente Keerbergen houdt op vrijdag 22 juni naar aanleiding van de dag van de Mantelzorger een 'Mantelzorgdag'. Alle mantelzorgers zijn die dag van 14 tot 17 uur welkom op een gratis verwen- en ontmoetingsdag in GC Den Bussel. Vrijwilligers die voor de langdurige zorg van een naaste instaan worden er tijdens de babbel in het 'praatcafé' op een hapje en drankje getrakteerd. Inschrijven voor 20 juni is wenselijk en kan via socialezaken@keerbergen.be en 015/50.90.61. (SPK)