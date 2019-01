Man in levensgevaar nadat dronken vriend tegen muurtje botst ADPW

17 januari 2019

17u26 0

In de Grensstraat in Keerbergen is vanochtend omstreeks 5.40 uur een Ford Mustang tegen een muur gereden. “De Ford die in de richting van Schriek reed, raakte van de weg af en kwam in aanrijding met een muur ter hoogte van een woning. In de uto zaten drie mannen waarvan er een gekneld raakte in het voertuig”, zo klinkt het bij politiewoordvoerder Paul Belmans. Deze moest bevrijd worden. “Twee van de inzittenden werden gewond overgebracht naar het Imelda-ziekenhuis te Bonheiden. Eén van hen verkeerde volgens de arts van de MUG in levensgevaar. De bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Putte, legde een positieve ademtest en was onder invloed van alcohol. Hij was ook ontzegd van het recht tot sturen”, aldus nog Belmans.