Luxe tweedehands-kledingbeurs 16 maart 2018

Markant Keerbergen houdt op zaterdag 17 maart een luxe tweedehandskleding- en outletbeurs met kleding, accessoires en schoenen voor dames, heren en kinderen. De 'Markant Fashion Market' vindt plaats van 10 tot 18 uur in Zaal Piervenshof, Haachtsebaan 142 in Keerbergen. De toegang is gratis.





Wie zelf als standhouder wil fungeren, mailt de organiserende vereniging van actieve en ondernemende vrouwen via het mailadres markant.keerbergen@gmail.com.





