Luk en Lydia zijn gouden koppel 09 augustus 2018

Luk Vingerhoets en Lydia Fauconnier uit de Mereldreef in Keerbergen vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Luk (72) is afkomstig uit Denderleeuw en had als sportleraar in Keerbergen een 10-tal jaar zijn eigen instructiezwembad Wolvenberg. Lydia (72) groeide op in het Antwerpse Lint en werkte op het secretariaat van de Europese Gemeenschap. Vervolgens runde het koppel een eigen handel in sport- en vrijetijdskleding en deed het jarenlang de Benelux-verdeling van Goretex-producten.





Er kwamen twee kinderen en ook drie kleinkinderen voor de jubilarissen. Luk heeft altijd graag en veel gezeild. Lydia danst nu nog graag.











(SPK)