Liliane Goyvaerts kandidaat-burgemeester CD&V 22 augustus 2018

02u28 0 Keerbergen CD&V Keerbergen schuift schepen Liliane Goyvaerts (60) naar voor als kandidaat-burgemeester. Goyvaerts is al meer dan 30 jaar actief in de Keerbergse politiek. In het huidig bestuur staat ze aan het hoofd van het OCMW.

De CD&V-locomotief wordt voorts gevormd door schepen Wouter Boncquet, gemeenteraadslid en partijvoorzitter Liesbeth Claesen en OCMW-raadslid. Eerste schepen Marc Vangrunderbeeck duwt de lijst, voorafgegaan door ex-schepen Maria Verschoren en het 84-jarig raadslid en ouderdomsdeken Louis Van Hoof.





Van Hoof wordt wellicht de oudste en meest ervaren Keerbergse kandidaat. Joren Houtevels, die pas 18 jaar is geworden, is de jongste CD&V-kandidaat.





Het programma waarmee de meerderheidspartij naar de kiezer trekt, is opgebouwd rond drie pijlers: meer smaak in het leven, meer bruis in de buurt en meer naam voor de gemeente in de streek. (SPK)