Lezing 'Normale kinderen, ze bestaan nog!' 08 mei 2018

De Gezondheidsraad en het OCMW van Keerbergen houden op donderdag 17 mei om 20 uur de gratis infoavond ''Normale kinderen, ze bestaan nog!' Auteur Wendy Peerlings legt uit waarom etiketten kleven het probleem van stress bij kinderen niet oplost. De infoavond vindt plaats in GC Den Bussel, Haachtsebaan 54. Inschrijven is nodig. Dat kan via info@gcdenbussel.be en 015/50.90.61. (SPK)