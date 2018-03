Leerlingen vormen meervoudige driehoekige figuur 10 maart 2018

In het Sint-Michielsinstituut Keerbergen (SMIKS) zijn ze de 'Week van de Wiskunde' onlangs op een originele manier gestart. Alle leerlingen vormden op de pauzeruimte samen een meervoudige driehoekige figuur. De actie werd met een drone vastgelegd. Naar aanleiding van PI-dag op 14 maart organiseert SMIKS elk schooljaar de Week van de Wiskunde. Dit schooljaar is het thema 'Wiskunst'. Creativiteit en wiskunde gaan immers hand in hand. Dat het concept 'wiskunst' de fijne lijn tussen wiskunde en kunst verduidelijkt, werd onder meer met wedstrijden, workshops en een lezing in de verf gezet. De week wordt steeds afgesloten met een heuse slotshow.





(SPK)