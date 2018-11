Leerlingen SMIKS geven cheque van 1.330 euro aan Qmusic-dj voor Rode Neuzen Dag KAR

29 november 2018

16u50 1 Keerbergen De tweedejaars van SMIKS in Keerbergen hebben een cheque van 1.330 euro overhandigd voor Rode Neuzen Dag, het initiatief voor jongeren met psychische problemen. Qmusic-dj Maureen kwam het geld in ontvangst nemen.

Presentatrice Maureen van radiozender Q-music kwam de cheque eigenhandig in ontvangst nemen. “Eerst hebben we met haar en de leerlingen een gesprek gehad in de stille ruimte omdat dat ook in de problematiek kadert van Rode Neuzen Dag. Daarna werd het interview afgenomen op de speelplaats. Dat werd live uitgezonden”, zegt directeur Bart Van De Vliet. De leerlingen verzamelden het geld in het kader van het projectvak CoMeTa2, wat zoveel wil zeggen als Competenties Met Talent. “Ze hebben wafels verkocht, tote bags gemaakt en een carwash georganiseerd om aan het geld te geraken. En dat leverde 1.330 euro op voor het goede doel”, aldus de directeur.