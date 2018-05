Leerling komt ten val aan school 25 mei 2018

In de Nachtegalendreef in Keerbergen is gisterochtend omstreeks 9.15 uur een leerling ten val gekomen aan de ingang van de lagere school. De leerling hield er een grote wonde aan de enkel aan over. De ziekenwagen kwam voor alle zekerheid ter plaatse om de leerling alle nodige hulp te bieden. (ADPW)