Laagvlieger rijdt 139 per uur in zone 70 24 juli 2018

De lokale politiezone BHK (Boortmeebeek-Haacht-Keerbergen) heeft vorige week op maandag, dinsdag en zaterdag alcohol- en snelheidscontroles gehouden.





Op de Tremelobaan in Keerbergen werd een laagvlieger betrapt met 139 kilometer per uur waar er 70 is toegestaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.





Maandag had 1 van de 50 bestuurders te veel gedronken. Er werd 10,7 % van de zowat 1.300 gecontroleerde voertuigen geflitst en tegengehouden. Dit leidde tot de intrekking van het rijbewijs van een bestuurder die in de bebouwde kom maar liefst 99 km/uur reed op de Tremelobaan in Keerbergen.





Dinsdag werden er in Boortmeerbeek in totaal 33 bestuurders bekeurd. De belangrijkste inbreuken betroffen het niet dragen van de gordel (17 pv's), het gebruik van gsm achter het stuur (9 pv's) en overtredingen op het inhaalverbod (5 pv's).





De verkeersbelastingsdienst kon in totaal een bedrag van 16.626 euro aan achterstallige verkeersbelastingen innen. Zaterdagnacht werden er zes van de zestig bestuurders betrapt met een glaasje te veel op. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs zelfs meteen voor 15 dagen inleveren.





Ook op het gebied van snelheid is de lokale politie afgelopen weekend wel tevreden met de resultaten: 4,9 % van de 470 gecontroleerde voertuigen reed te snel. (ADPW)