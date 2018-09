KWB stelt voor: Nele Goossens 06 september 2018

02u37 0

KWB Keerbergen houdt op vrijdag 28 september een voorstelling van actrice en cabaretière Nele Goossens. Zij brengt die avond haar derde onemanshow 'Dag Janine en dag José' - een luchtige, grappige en ook een tikkeltje literaire vertelling over het leven van alledag. De voorstelling vindt plaats in Gemeenschapscentrum Den Bussel, Haachtsebaan 54, en vangt aan om 20 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 12 euro en zijn te koop via www.kwbkeerbergen.be. (SPK)