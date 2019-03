Kunstschilder Gust Dierikx (94) overleden Uitvaart woensdag om 11.30 uur in parochiekerk Keerbergen Sven Ponsaerts

21 maart 2019

19u24 13 Keerbergen De gemeente Keerbergen heeft een van haar grootste kunstenaars ooit verloren. Kunstschilder en cineast Gust Dierikx overleed woensdag op 94-jarige leeftijd. De man verzamelde als kunstschilder talloze nationale en internationale onderscheidingen. Er hangen onder meer werken van hem bij de Belgische Staat, de universiteiten van Leuven en Brussel en het Bisschoppelijk paleis van Mechelen.

Dierikx werd in Mechelen geboren als zoon van een bekwaam Mechels meubelmaker/houtsnijder. Aanvankelijk werd hij dan ook opgeleid om in de beeldhouwkunst zijn weg te maken. Al snel had hij de knepen onder de knie, maar al even vlug bleek zijn roeping in de tekenkunst te liggen. Dierikx trok naar het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen, en kwam later ook in de kunstacademies van Brussel en Mechelen terecht. In die laatste gaf hij ook 30 jaar lang les. Daarvoor werd hij er tot ere-leraar benoemd. In 1958 huwde hij met zijn geliefde Francine, en vestigde zich in een hoevewoning aan de Dijle in Keerbergen.

De wroetende mens, de kleine boer, de witloofkweker en aspergetrekker uit zijn onmiddellijke nabijheid werden centrale thema’s in zijn oeuvre. Ook het rijke dorpsleven legt hij graag vast: de kermis, de heimolen, de kerktoren en carnaval. In de raadzaal van het gemeentehuis van Keerbergen hangen sinds 20 jaar enkele erg kenmerkende werken van Dierikx. De ‘Aspergeboer’, de ‘Zaaier’ en ‘Maaier’ symboliseren duidelijk de hardwerkende Keerbergse landbouwer van weleer. In de Kerk hangt de geschilderde Kruisweg. Fijne portretschilderijen heeft Dierikx nooit graag gemaakt. “De vrouwen die poseerden vonden zichzelf in het echt toch altijd mooier dan op doek”, grapte de kunstenaar ooit.

Dierikx werd in 2004 tot eerste cultuurlaureaat van de gemeente Keerbergen uitgeroepen. Als stichter en jarenlang voorzitter is ‘cineast Dierkx’ ook ere-voorzitter van de Film- en Videoclub Keerpunt 65 in Keerbergen. Als cineast maakte hij films over de Mechelse Academie, Ernest Albert, de Gezondheidszorgen: Ministerie van Arbeid, de metaalindustrie, Van Gogh in de Provence en De weg van Cézanne. Met ‘Ik ben een psychopaat’ won hij ooit de ‘Prijs van de Belgische Film’.

De uitvaart van Gust Dierikx vindt plaats op woensdag 27 maart vanaf 11.30 uur in de Sint-Michielskerk van Keerbergen.

Onderscheidingen Gust Dierick:

1944 : prijs Charles Buls Brussel

1945 : prijs Langhehn Mechelen

1945 : prijs W. Rosier Mechelen

1949 : prijs Van Lerius Antwerpen

1952 : prijs N. de Keijser Antwerpen

1953 : prijs der Vriendschap Club XII Antwerpen

1963 : prijs 300 jaren Kon. Academie Antwerpen

1980 : grand prix de la peinture van de stad Roscoff (Fr.)