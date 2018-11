Koorconcert in Sint-Michielskerk KAR

19 november 2018

Koor Anahita uit Keerbergen brengt zaterdag 24 november enkele liederen ten berde in de Sint Michielskerk. Voor de gelegenheid zal koor Lejra uit Merksem de Keerbergenaren bijstaan. Ze brengen onder andere liederen van Ola Gjeilo, Heinrich Schütz, Eliza Gilkyson, Martin Ăsander, Frank Ticheli en Arvo Pärt. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro. Aan de kassa betaal je 17 euro en kinderen onder 12 jaar 8 euro. Info via www.kooranahita.be