Kleuters op zoek naar paaseieren in speelbos aan de Spechtweg 05 april 2018

02u26 0

Ook in Keerbergen kwam de paashaas tijdens het paasweekeinde langs. Maar liefst drie reuzenhazen dropten enkele honderden kunsteitjes in het gemeentelijk speelbos langs de Spechtweg. Een honderdtal kinderen, waaronder opvallend veel peutertjes en kleuters, ging op zaterdagochtend op zoek.





Allen kregen ze na afloop van de Jeugddienst van de gemeente een zakje chocolade in ruil. Voor de gelukkigen die de twee speciale, gouden eieren vonden, was er nog een extra chocoladen attentie.





Voor de ouders was er, eveneens naar Keerbergse traditie, eierlikeur.











(SPK)