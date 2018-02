Kinderopvang zoekt vrijwilligers tijdens wegenwerken 20 februari 2018

De Keerbergse Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Zandjanneke zoekt dringend vrijwilligers. De extra helpende handen zijn nodig wegens de wegwerkzaamheden aan de Putsebaan. "We zoeken extra mensen voor de begeleiding, ondersteuning en toezicht tijdens het busvervoer, voornamelijk wanneer de school uit is", zegt bevoegd schepen Liliane Goyvaerts (CD&V). "Het is de betrachting om gedurende de hele periode van de riolerings- en wegenwerken op de huidige locatie te kunnen blijven. Daarvoor zijn extra vrijwilligers welkom om de kinderen bijvoorbeeld vanop een parking in de buurt te voet van de bus tot aan het Zandjanneke te begeleiden. Per dag zou dit ongeveer anderhalf uur tijd vragen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding."





Kandidaat-vrijwilligers melden zich via zandjanneke@keerbergen.be of 015/50.90.70. (SPK)