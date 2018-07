Kinderen leren spelenderwijs Frans tijdens taalstage 19 juli 2018

Een groep enthousiaste kinderen nam onlangs in Keerbergen deel aan een taalstage Frans. Van maandag tot en met vrijdag schaafden ze al spelenderwijs in vakantiesfeer hun taalkennis bij. "De bedoeling is Frans te leren en durven spreken", zegt initiatiefneemster Annick Peeters, bij wie de taalstage thuis plaatsvond. "Als leerkracht Frans ervaar ik op school dat kinderen een voorsprong hebben als ze de kans krijgen ook in het dagdagelijkse leven in te oefenen wat ze in de les leerden. We bakten onder meer pizza's en deden een 'modeshow' (foto) waarbij het beschrijven van mekaar en de situatie, de zaken benoemen en herhaling - eventueel al zingend - telkens centraal stonden."











(SPK)