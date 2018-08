Ketnetband oogst succes op braderie Zomerkriebels 25 augustus 2018

In het centrum van Keerbergen vond onlangs de jaarlijkse braderie Zomerkriebels plaats, een initiatief van de gemeente en Handelsvereniging HaVeK. Dé hoofdattractie voor de kleinsten was ongetwijfeld het optreden van de Ketnetband. Heel was jonge fans wilden na afloop van het muziekoptreden dan ook maar wat graag op de foto met hun televisiehelden Céline, Sien en Matthew. Voor het oudere publiek stonden vervolgens nog Les Copines (Isabelle A & Ianthe Tavernier), de Q-dj's Dorothee Vegas en Like Maarten en Djozz feat. Sakso op het podium van Zomerkriebels 2018.





(SPK)