Keerbergen telt 17 rokers minder KAR

16 april 2019

Dankzij een rookstopcursus hebben 17 Keerbergenaren de sigaret voorgoed afgezworen. De drugs- en alcoholpreventiedienst H3K van de gemeente startte in samenwerking met Logo Oost-Brabant een rookstopcursus op. Achttien dapperen schreven zich in en volgden onder begeleiding van Kathleen Peetroons, een erkende tabakoloog, een traject van acht sessies om te stoppen met roken. “De groepscursus is een mix van groepstherapie met aandacht voor ieders individuele uitdagingen om neen te zeggen tegen de sigaret’', zegt Peetroons. “Het verbaast me steeds hoe snel een groep aan elkaar hangt en hoeveel ze aan elkaar hebben. Ze werken zich samen doorheen de moeilijkste eerste weken en maanden. Ik ben trots op wat ze hebben gepresteerd in een traject van amper 8 sessies.’’ Na de gezamenlijke rookstop werkte de groep verder aan het omgaan met ontwenningsverschijnselen en het voorkomen van herval. De tabakoloog stimuleerde de motivatie en sterktes van de deelnemers om rookvrij te blijven. Slechts een persoon haakte af.