KAT speelt 'Houden van...' 16 mei 2018

De Keerbergse Amateur Toneelkring (KAT) brengt deze week de productie 'Houden van...' op de planken. Negentien acteurs spelen tien acts rond het thema 'liefde', allemaal vanuit een andere invalshoek bekeken. De voorstelling belooft dan ook een mix van grappige, gevoelige, trieste, mysterieuze, maar vooral warme acts te worden. Er zijn voorstellingen op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei, telkens om 20.30 uur in Gemeenschapscentrum Den Bussel. Tickets kosten 13 euro aan de kassa, en 11 euro in voorverkoop. Te reserveren via reservatie@katkeerbergen.be.





(SPK)